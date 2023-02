Terremoto in Turchia | un bebè di sette mesi salvato dopo 140 ore sotto le macerie

(Di domenica 12 febbraio 2023) È sopravvissuto a 140 ore trascorselead appena 7. Unè statonel distretto di Antakya, nella provincia meridionale turca di Hatay devastata daldi lunedì scorso,essere rimasto intrappolato per quasi 6 giorni: i soccorritori lo hanno estratto vivo nella notte tra sabato e domenica. E non è stato l’unico salvataggio “miracolo” delle ultime ore. Nel distretto di Nizip della stessa provincia, una ragazzina di cui non è stata resa nota l’età è stata estratta dalle146 oreil. Sempre nella provincia di Hatay, nel distretto di Antakya, un uomo di 35 anni è stato inveceda squadre di soccorso turche e rumene...

... squadre Usar e sanitari per le maxiemergenze sono al lavoro per il soccorso alla popolazione colpita dal. Sesto giorno di missione per il team italiano di protezione civile in. 12 ...ROMA - Ha superato i 28 mila morti il bilancio deline Siria ma secondo l'Onu il bilancio potrebbe 'raddoppiare'. Oggi arriveranno a Damasco gli aiuti italiani, i primi dall'Unione Europea. Giunti ieri a Beirut, saranno oggi ...

Terremoto in Siria e Turchia: oltre 28mila i morti. Arrestati più di 100 costruttori - Altri tre salvataggi dopo oltre 140 ore - Altri tre salvataggi dopo oltre 140 ore RaiNews

Terremoto tra Turchia e Siria: Onu, bilancio dei morti potrebbe raddoppiare Agenzia ANSA

Terremoto Turchia e Siria: oltre 28mila vittime. Salvato bimbo di 7 mesi dopo 140 ore LIVE Sky Tg24

Terremoto in Turchia, è possibile un sisma simile in Italia Il parere dell'esperto Sky Tg24

Terremoto in Turchia può accadere anche in Italia Ecco le zone a rischio, il parere dell'esperto dell'Ingv ilmessaggero.it

Amedeo Lomonaco – Città del Vaticano In mezzo all'immane tragedia ci sono anche raggi di luce. A 119 ore dal devastante terremoto, in Turchia un sedicenne è stato estratto vivo dalle… Leggi ...Il dramma del terremoto in Turchia e Siria adesso tocca da vicino il nostro Paese. Tre adulti e tre bambini, tutti appartenenti allo stesso nucleo famigliare sono stati… Leggi ...