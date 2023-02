Terremoto in Turchia | gesto da brividi di Kim | si dimostra campione dentro e fuori dal campo

(Di domenica 12 febbraio 2023) Il Napoli è concentrato sulla gara che si disputerà questa sera allo stadio Maradona contro la Cremonese. L’obiettivo è quello dei tre punti per proseguire la marcia in testa al campionato di Serie A. Le notizie provenienti dalla, colpita da un violentissimoche ha causato decine di migliaia di vittime, non hanno comunque lasciato indifferenti i calciatori azzurri. In particolare Kim, che ha vissuto inquando ha giocato con la maglia del Fanerbahce, ha voluto fa sentire la propria vicinanza al popolo turco. Ultime notizie Napoli, donazione di 75 mila euro Ecco quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica: Il coro “Kim-Kim-Kim” è diventato un must agrotta.inma anche: il difensore ha deciso di ...

... nella provincia meridionale di Hatay, in. Il piccolo è rimasto intrappolato dalle maceria ...di cui non è stata resa nota l'età è stata estratta viva dalle macerie a 146 ore dal. ...Un altro miracolo dalle macerie del devastanteine Siria. Un bebè di sette mesi è stato tratto in salvo nel distretto di Antakya, nella provincia meridionale turca di Hatay devastata daldi lunedì scorso, dopo essere ...

Terremoto in Siria e Turchia: oltre 28mila i morti. Arrestati più di 100 costruttori - Salvato bambino di 7 mesi, estratto da macerie in sud est Turchia - Salvato bambino di 7 mesi, estratto da macerie in sud est Turchia RaiNews

Terremoto tra Turchia e Siria: Onu, bilancio dei morti potrebbe raddoppiare Agenzia ANSA

Terremoto Turchia e Siria: oltre 28mila vittime. Salvato bimbo di 7 mesi dopo 140 ore LIVE Sky Tg24

La spaccatura di 300 km nata lungo la faglia Est Anatolica: ecco che cosa ha provocato il terremoto fra Turchia e Siria Corriere TV

Sisma Turchia-Siria, lungo la faglia una deformazione di 300 Km - Scienza & Tecnica Agenzia ANSA

La raccolta fondi avviata dalla Caritas Bergamasca per rispondere alle emergenze aperte dal terremoto in Turchia e Siria non si ferma . Superati gli 85mila euro nella serata di venerdì, la generosità ...Terremoto Turchia: bilancio si aggrava, 28 mila morti A distanza di ormai quasi una settimana continua ad aggravarsi il bilancio provvisorio delle vittime del Terremoto in Turchia e Siria, che ha ...