Terremoto in Turchia e Siria | oltre 29mila vittime | arrestati 113 imprenditori edili

(Di domenica 12 febbraio 2023) Sale il numero dideltrasile. Emessi dalle autorità turche 113 ordini di detenzionetrain totale per il. I numeri ufficiali dicono 24.617 in, mentre più di 4.500 persone sono decedute in. In numero dei decessi secondo le stime è destinato a salire inesorabilmente. Lo stesso Martin Griffiths, responsabile dei soccorsi delle Nazioni Unite, in merito alleha detto a Sky News “Penso che sia davvero difficile da stimare in modo molto preciso perché dobbiamo ancora scavare sotto le macerie, ...

E' intervenuto anche il Papa all'Angelus chiedendo "sostegno per le popolazioni terremotate" di Siria ein, squadre italiane al lavoro per costruire un ospedale da campo ad ......in queste ore in. Il bambino è stato estratto vivo dalle macerie dell'edificio in cui viveva con la sua famiglia a Hata sabato 11 febbraio, 140 ore (quasi sei giorni) dopo ilche ha ...

È morto Proteo, uno dei loro 14 cani volati in Turchia per aiutare nelle operazioni di soccorso post terremoto. Sui social è stata pubblicata l'immagine del cane con un drappo a lutto e il messaggio ...Il bilancio del terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria lunedì scorso continua a salire, superando le 28 mila vittime. In Turchia, il numero di vittime è salito a 24.617, mentre 80.278 persone ...