Terremoto in Turchia e Siria | la raccolta fondi va verso i 100mila euro

...in queste ore in. Il bambino è stato estratto vivo dalle macerie dell'edificio in cui viveva con la sua famiglia a Hata sabato 11 febbraio, 140 ore (quasi sei giorni) dopo ilche ha ...e Siria, Tajani: 'Ritrovati i corpi della famiglia italiana di origine siriana' LE VITTIME Il bilancio delle vittime delin Siria eora supera i 28.000, in ...

Terremoto Turchia-Siria: bilancio vittime supera quota 29.000 Agenzia ANSA

Terremoto in Siria e Turchia: più di 29mila i morti. Arrestati oltre 100 costruttori - Dal Qatar aiuti ai caschi bianchi: "Non possiamo affrontare disastro senza assistenza" - Dal Qatar aiuti ai caschi bianchi: "Non possiamo affrontare disastro senza assistenza" RaiNews

Terremoto Turchia e Siria: oltre 29mila vittime. Salvato bimbo di 7 mesi dopo 140 ore LIVE Sky Tg24

Terremoto Turchia, arrestati oltre 100 costruttori accusati per crolli Sky Tg24

In Turchia ci sono arresti e scontri per il terremoto Il Post

E’destinato ancora a salire il bilancio delle morti per il terremoto in Turchia e in Siria, che ha raggiunto i 29.117 morti. Il numero delle vittime in Turchia è salito ad almeno 24.617, mentre più di ...Messo in salvo un bimbo di 7 mesi Le autorità turche hanno arrestato più di cento costruttori di edifici crollati nel terremoto per presunte violazioni delle norme edilizie. Ankara ha autorizzato ...