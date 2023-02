Terremoto in Turchia | arrestati 12 appaltatori per il crollo degli edifici

(Di domenica 12 febbraio 2023) . Mandato di arresto per 29 persone Il bilancio deline Siria è drammatico. Le vittime sono oltre 25000, ma sono sicuramente molte di più. Le macerie sono tantissime e ancora di più sono le persone disperse. Tra queste c’è ancora Angelo Zen, l’imprenditore italiano, di cui non si hanno più notizie da domenica scorsa. Intanto, dopo la tragedia è scattata la polemica sulle conseguenze del. Troppi crolli didi recente costruzione. Tant’è che la polizia turca ha arrestato 12 persone per ildinelle province sud-orientali di Gaziantep e Sanliurfa. Secondo quanto riportato dall’agenzia stampa AskaNews glisarebbero. Uno di questi è un appaltatore di uno a ...

Le vittime deline in Siria, secondo le Nazioni Unite, potrebbe raddoppiare rispetto al numero di 28.000 morti registrati finora . Appena arrivato sabato a Kahramanmaras, vicino all'epicentro del ...Mandato di arresto contro 113 persone per il crollo di alcuni edifici. Unicef: "Decine di scuole e ospedali distrutti". Migliaia gli orfani. Nella disperazione si continua a scavare: estratte vive due ...

Il bilancio delle vittime del terremoto in Siria e Turchia è ora di 28'192. In Turchia i morti sono saliti a 24'617, ha dichiarato il vicepresidente turco Fuat Oktay in una conferenza stampa. In Siria ...Amedeo Lomonaco – Città del Vaticano In mezzo all'immane tragedia ci sono anche raggi di luce. A 119 ore dal devastante terremoto, in Turchia un sedicenne è stato estratto vivo dalle macerie.