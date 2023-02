Terremoto a Siena | il Pd | servono verifiche sul patrimonio Unesco della città

(Di domenica 12 febbraio 2023) Dalla serata di mercoledì 8 Febbraio 2023, nelladisi stanno registrato una serie di eventi sismici caratterizzati da scosse causate dallo sciame sismico in atto. Le scosse sono in ...

"Occorre un intervento straordinario per verificare non solo la stabilità degli edifici died in particolare del centro storico, patrimonio Unesco dell'Umanità, ma anche la presenza di ...Così il sindaco diLuigi De Mossi in merito alla decisione di non effettuare nuove chiusure "preventive" dei plessi scolastici comunali di ogni ordine e grado. "In ogni caso assieme alla ...

Terremoto, le scuole a Siena restano aperte. Domani, lunedì 13 febbraio, quindi, la situazione tornerà completamente alla normalità, anche in merito alla riapertura di musei, teatri e impianti ...Altre due scosse. Quella più intensa, 2 di magnitudo, alle 6.40. Assestamenti quasi impercettibili, mentre Siena ormai ha quasi ripreso in mano la propria quotidianità. A testimoniarlo la scelta del ...