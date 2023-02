Terremoti Siria e Turchia | bilancio morti supera quota 33mila

Funzionari e medici hanno affermato che 29.605 persone sono morte in Turchia e 3.574 ina causa della scossa di magnitudo 7,8 di lunedì, portando il totale confermato a 33.179, riporta Agence ..."Il primo invio europeo di aiuti ha raggiunto laoggi", è quello inviato "dall'Italia attraverso la Mezzaluna rossa siriana", lo ha twittato l'organizzazione pubblicando un video del primo carico giunto in territorio siriano via terra da ...

Estratto vivo un bambino di pochi anni. Sono più di 30 mila le vittime accertate per il terremoto in Turchia e Siria. Le vittime accertate in Turchia sono 29.605 e in Siria 3.574, per un totale di ...E’ salito a 33mila il bilancio delle vittime del terremoto in Turchia e Siria. I funzionari e i medici hanno dichiarato che 29.605 persone sono morte in Turchia e 3.574 in Siria a causa della scossa ...