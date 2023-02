Terremoti in Siria e Turchia | i morti sono quasi 39mila

(Di domenica 12 febbraio 2023) Cresce di ora in ora il bilancio delle vittime del devastante terremoto che ha colpito lae lalunedì scorso: secondo il nuovo aggiornamento i. In, l'...

In Turchia, l'ultimo bilancio parla di 29.605 persone che hanno perso la vita per il sisma, mentre inl'Organizzazione mondiale della salute ha dato un nuovo calcolo, con 8.500 vittime: il ...Funzionari e medici hanno affermato che 29.605 persone sono morte in Turchia e 3.574 ina causa della scossa di magnitudo 7,8 di lunedi', portando il totale confermato a 33.179, riporta Agence ...

Terremoto Turchia, quasi 39mila vittime. Direttore Oms: "9.300 circa solo in Siria". LIVE Sky Tg24

Sisma: quasi 39mila i morti in Turchia e Siria. L'Oms: "Il bilancio delle vittime aumenterà ancora" - Msf: in Siria ricevuto pochissimo sostegno internazionale. Non c'è tempo da perdere per raggiungere la popolazione - Msf: in Siria ricevuto pochissimo sostegno RaiNews

Terremoto Turchia e Siria, superate le 33mila vittime. Ankara: “Identificati e arrestati 113… Il Fatto Quotidiano

Terremoto: corsa per adozione Aya, bimba siriana nata sotto macerie Sky Tg24

Terremoto tra Turchia e Siria: Onu, peggior disastro negli ultimi 100 anni - Mondo Agenzia ANSA

L'appello di un uomo tratto in salvo dopo essere rimasto seppellito per quasi 150 ore — Salvata una bimba di 10 anni dopo 147 ore — L'ultimo bilancio del sisma parla di quasi 39 mila vittime, ma secon ...Durante l'inno della Serie A, i tifosi della Juventus hanno risposto con sonori fischi e cori contro la Lega Serie A. Al termine dell'inno Juventus e Fiorentina hanno osservato un minuto di silenzio ...