Terra Amara | anticipazioni 13-18 febbraio 2023 | Yilmaz scopre la verità

(Di domenica 12 febbraio 2023), nelle puntatein onda su Canale 5 dal 13 al 18, troverà un frammento della lettera di Zuleyha e scoprirà tutta la. Nel frattempo, Zuleyha scoprirà di essere incinta e Demir l'accuserà di averlo tradito con, poco dopo scoppierà una lite tremenda e solo l'intervento di Hunkar eviterà il peggio., trame 13-18: Zuleyha è incinta e Demir l'accusa di averlo tradito conGaffur verrà preso per la gola dal signor Hatip e finirà per riferire a quest'ultimo molti segreti della famiglia Yaman. Nel frattempo, Mujgan edsaranno alle prese con i preparativi per le nozze, ma lui incontrerà casualmente Zuleyha e ...

... sabato 11 febbraio 2023 Ecco i dati Auditel in merito all'analisi degli ascolti tv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio: Verissimo, le soap di Canale 5 Beautiful e, Linea Verde ...... Italia Sì ha avuto spettatori (%) nella prima parte e (%) nella seconda; Rai Tre: TvTalk è stato visto da spettatori (); Canale 5: Beautiful è stato visto da spettatori (%); Canale 5:ha ...

Terra Amara, anticipazioni Turchia: Saniye muore uccisa dal figlio di Hasmet Çolak SuperGuidaTV

Terra Amara, puntate al 18/2: Yilmaz sposa la dottoressa, poi legge la lettera dell'ex Blasting News Italia

Auditel, analisi degli ascolti tv di: Verissimo, Terra Amara e Italia Sì! | Sabato 11 febbraio 2023 SuperGuidaTV

Terra amara, le trame dal 13 al 18 febbraio 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

“Terra amara”, le anticipazioni: Zuleyha finisce in ospedale Tv Sorrisi e Canzoni

Dopo che Sermin e Betül si fingeranno povere per far passare Züleyha per la cattiva della situazione, dopo che le ha cacciate dalla tenuta, Sermin non perderà l'abitudine di voler stare al fianco ...Nei prossimi episodi di Terra Amara, in onda su Canale 5, Fikret farà di tutto pur di scoprire se dietro Mehmet Kara si nasconde Hakan Gümüsoglu, per questo partirà anche a Beirut insieme a Çetin per ...