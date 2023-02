Tennis | Novak Djokovic chiede un permesso speciale per partecipare ai 1000 di Indian Wells e Miami

Leggi su oasport

(Di domenica 12 febbraio 2023) Si avvicina marzo, il mese dei primi grandi Mastersdella stagione di. Il terzo mese dell’anno proporrà immediatamente due tornei di rilievo sul cemento americano, quelli di, che potranno stravolgere un po’ la classifica. E al momento,non potrà essere della partita. Il tutto deriva dal fatto che negli Stati Uniti lo stato di emergenza per il Covid-19 perdurerà almeno fino a maggio. Il parlamento sta considerando da qualche giorno una proposta di legge, il ‘Pandemic Is Over Act’, per creare delle nuove condizioni per gestire la pandemia. Fra queste, verrebbe eliminato l’obbligo di vaccinazione per entrare nel Paese. Per Nole si tratta di una buona notizia per quanto riguarda l’US Open di fine agosto, ma non per i ...