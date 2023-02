Tennis | Jannik Sinner ora deve iniziare a macinare punti anche nei 500 e nei 1000 A Rotterdam possibile rivincita con Tsitsipas

(Di domenica 12 febbraio 2023) L’obiettivo è arrivare alle Finali di Torino. Questo è stato il primo pensiero del 2023 die oggi, con l’affermazione di Montpellier, in Francia, un piccolo segnale lo si è dato. Veniva da un 2022 complicato l’altoatesino, nel quale più che aggiornare i successi nei tornei si era costretti a effettuare gli update dei suoi continui problemi fisici. Ci si augura che il tutto sia definitivamente risolto,per merito di una preparazione che gli ha permesso di rafforzare muscolarmente il proprio fisico. Con il successo odierno, il nostro portacolori si proietta al n.14 del ranking, dando seguito alla serie di vittorie controti che sono alle sue spalle in classifica. Tradotto: quandogioca controti meno “impegnativi” secondo il ranking, non perde ...

