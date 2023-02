Tenerife 3 | Gigante batte Travaglia e vince il primo challenger della carriera

(Di domenica 12 febbraio 2023) Matteo, ripescato come lucky loser dopo la sconfitta all'ultimo turno delle qualificazioni subita contro Giovanni Fonio, ha trionfato nel terzodindo in finale il ...

21 anni di Roma, ha conquistato il titolo in 70 minuti esatti. Tra Gigante e Travaglia c'è un solo precedente giocato una settimana fa nelle qualificazioni del challenger 2 di Tenerife. A vincere la partita è stato Gigante per 63 61.

Matteo Gigante , ripescato come lucky loser dopo la sconfitta all'ultimo turno delle qualificazioni subita contro Giovanni Fonio, ha trionfato ...Tra Gigante e Travaglia c'è un solo precedente giocato una settimana fa nelle qualificazioni del challenger 2 di Tenerife. A vincere la partita è stato Gigante per 63 61. Miguel Díaz Román, presidente ...