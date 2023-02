“Telecomando io” | cosa vale davvero la pena vedere in tv stasera

Leggi su tvzap

(Di domenica 12 febbraio 2023) “io!”,lain tvdomenica 12 febbraio 2023? Eccoci pronti con un nuovo appuntamento della nostra rubrica. La redazione di “TvZap” si mette a vostra disposizione per offrirvi tre suggerimenti per la serata di oggi. Da soli, con amici, con il partner o in famiglia? La tv questa sera propone qualdi molto interessante. Tra film, talk, serie tv, trasmissioni di intrattenimento: eccoabbiamo selezionato. Leggi anche l’articolo —> “Resta con me”, fiction Rai: trama, cast, location e quando inizia Il primo suggerimento è di sintonizzarvi su Rai 1. Questa sera, va in scena, dalle 21.25, l’ultimo appuntamento stagionale della fiction “Le indagini di Lolita Lobosco 2”. Nel ...