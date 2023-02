Tegola Sassuolo | deve lasciare il campo | può saltare la gara con il Napoli

(Di domenica 12 febbraio 2023) Ilcontinua a preparare lacon la Cremonese in campionato, con Spalletti che ha già chiarito di non pensare ai prossimi impegni come la sfida di Champions League con l’Eintracht Francoforte. Infortunio Berardi Eppure uno sguardo alle prossime avversarie è lecito darlo. Una di queste è il, impegnato nell’anticipo delle ore 12.30 contro l’Udinese. Ebbene nel corso del 12? il capitano e giocatore simbolo degli emiliani, Domenico Berardi, ha dovuto abbandonare ilper infortunio. Dovrebbe trattarsi di un problema muscolare alla coscia sinistra: al suo posto è entrato Bajrami. Berardi Sassuoli Si tratta una bruttaper il, che già per diverse settimane aveva dovuto fare a meno di Berardi. Ricordiamo che i neroverdi saranno i prossimi ...

