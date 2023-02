Tardelli | «Pogba va a sciare mentre i suoi compagni lottano | mi dà fastidio»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 12 febbraio 2023) Marco, ex bianconero, si esprime in maniera durissima contro Paul. Ospite a 90° Minuto, programma di approfondimento sportivo in onda su Rai 2 ha definito“un problema della Juventus”: «non gioca da aprile 2022, quando era ancora a Manchester. Ormai è un problema per la Juve, non si sa quando rientrerà e non si sa cosa voglia fare.va asono a lottare coi grossi problemi della Juve, non si opera quando vuole la società ma decide lui le tempistiche perché ha paura di perdere il Mondiale».è molto critico sul francese.la Juventus deve affrontare i problemi giudiziari e sul campo i...