Tananai e i colori dell’Ucraina sul palco dell’Ariston Video

(Di domenica 12 febbraio 2023) Il cantante nel suo brano “Tango” racconta la storia di Olga e Maxim, una coppia ucraina divisa dalla guerrain questa 73esima edizione del Festival di Sanremo ha portato sulla canzone “Tango” che racconta la storia d’amore di Olga e Maxim, una coppia ucraina divisa dalla guerra. E stasera, per la finale, si è esibito con due rose di colore blu e gialla, qualche ora prima del messaggio di Zelensky che sarà visto durante il festival. Sale sulstringendo in mano le due rose, poi le poggia a terra e si esibisce con “Tango”. Leggi anche–> Rosa Chemical bacia Fedez. Chiara Ferragni: “Sono senza parole” () Un brano che tanti hanno definito sui social “pura poesia” e che ha emozionato tutti. Si tratta di un messaggio di pace e di speranza di poter un giorno cantare ...

Tananai entra sul palco dell'Ariston con delle rose in mano: una gialla e una blu. I colori non sono casuali perchè sono un omaggio all'Ucraina.