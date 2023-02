Szczesny su Juventus-Inter | «Coppa Italia? Giochiamo alla pari con tutti»

Leggi su inter-news

(Di domenica 12 febbraio 2023)viene nel post-partita di-Fiorentina. Il portiere bianconero, ai microfoni di Sport, parla della, dove incontrerà l’in semifinale. OBIETTIVI – Wojciechparla nel post-partita di-Fiorentina (vedi report). Il portiere bianconero,venuto ai microfoni di Sport, fa riferimentosemifinale dicontro l’: «Una volta in campo non pensisituazione e alle penalizzazioni. L’Europa League è un nuovo obiettivo, un trofeo che non abbiamo giocato negli ultimi anni. Vista la nostra situazione in campionato l’obiettivo è portare a ...