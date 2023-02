Supplenze docenti | a febbraio ancora nomine assegnate da GPS | bollettino Matera

(Di domenica 12 febbraio 2023)anno scolastico 2022/23: la pubblicazione dei bollettini con inominati in base alle preferenze espresse nella domanda presentata su Istanze online entro il 16 agosto ore 14. Ileggono dalla pubblicazione se e in quale sede sono stati assegnati. L'articolo .

...scolastica è stata costretta a pagare una media di risarcimento di quasi 4.000 euro ae Ata ... negazione degli scatti di anzianità per lesvolte, mancata concessione della Carta ai ...I precari che invece hanno svoltoannuali o fino al termine delle attività didattiche, ... Ricalcolo assegno pensionistico e buonuscita Per iandati in pensione nel triennio 2019 - ...

Supplenze docenti GaE e GPS NOVITÀ 2023 con algoritmo: sarà rivista nomina riservisti, opzione distretti, completamento spezzone. RIVEDI LO SPECIALE [VIDEO] Orizzonte Scuola

GPS, quali supplenze non danno punteggio Scuolainforma

Aggiornamento GPS con elenchi aggiuntivi e nuova scelta delle sedi tra luglio e agosto Tecnica della Scuola

Supplenze docenti, Caudullo: "Le nuove graduatorie sono ... Tag24

Supplenze docenti, nomine di gennaio: quando toccano all’Ufficio Scolastico e quando al Dirigente scolastico Orizzonte Scuola

«Già da tempo siamo impegnati a rivendicare la Retribuzione Professionale Docenti anche per i supplenti brevi e saltuari. A tale categoria di docenti, e per gli ATA con contratto non annuale, il ...36 del CCNL 2007). I docenti di ruolo, com’è noto, possono ottenere incarichi di supplenza al 30/06 e al 31/08, ai sensi dell’art. 36 del CCNL 2007 (tuttora vigente per quanto non previsto nel CCNL ...