La 19ª giornata dicon la sfida di vertice fra Trento e, vinta dagli umbri, 32a vittoria stagionale PIACENZA - MILANO 3 - 1 (27 - 25, 25 - 18, 18 - 25, 25 - 19) Nello spareggio per una buona posizione ...(12/02/2023) " Regular SeasonCredem Banca, Stagione 2022 Sir Safety Susa54, Itas Trentino 35, Valsa Group Modena 35, Cucine Lube Civitanova 30, Gas Sales Bluenergy Piacenza 30, ...

Superlega: Perugia non si ferma più, batte Trento al tiebreak La Gazzetta dello Sport

Diretta Trentino - Perugia (1-2) - Volley SuperLega la Repubblica

Volley, Trento - Perugia in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale / Superlega Stadionews.it

LIVE – Trento-Perugia: Superlega 2022/2023 volley in DIRETTA SPORTFACE.IT

Previous Pallavolo A1 femminile – Gardini leader di una bella Perugia fa crollare Casalmaggiore Next Pallavolo SuperLega – Piazza: “Non siamo stati fortunati, ma la fortuna bisogna cercarsela” ...Era in palio il secondo posto in classifica nelle due sfide del tardo pomeriggio di oggi in Superlega e, a tre turni dal termine, è la Valsa Group Modena a ritrovarsi sola al posto d’onore alle spalle ...