Super Bowl LVII | Mahomes e i Chiefs per creare una dinastia | gli Eagles per coronare una stagione quasi perfetta

(Di domenica 12 febbraio 2023) Il. Sì, “l’evento che ferma l’America”, proprio lui. L’halftime show, i milioni di dollari impegnati in scommesse e i menù a tavola delle famiglie a stelle e strisce, come ci viene ricordato puntualmente ogni 12 mesi in questo periodo dell’anno. Sia chiaro, se c’è un aspetto sul quale gli americani non hanno avversari al mondo questo è la capacità diuno spettacolo senza pari attorno ai loro eventi sportivi, quindi da un certo punto di vista la lettura non è del tutto errata. E’ altrettanto vero che una tale inquadratura non aiuta questo meraviglioso sport a trovare nuovi appassionati. Ma forse è meglio così. Lasciamo che una piccola parte abbia avuto la fortuna di ammirare le gesta di Tom Brady negli ultimi 20 anni e il resto lo conosca come ‘il marito – star del football americano – della top model Giselle ...

Non è vero che ilferma l'America, come da frase fatta. Anzi, la scuote e la agita, segna la fine dell'inverno e l'inizio del periodo più complicato per gli appassionati, perché la stagione della Nfl, che ...Gli Stati Uniti si fermano per il match più atteso. Lo State Farm Stadium di Glendale , in Arizona, è il teatro della 57edizione del, che assegna il titolo della NFL. In campo Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs : si gioca nella notte italiana tra domenica 12 e lunedì 13 febbraio, con il kick - off fissato per ...

Come e dove seguire Kansas City-Philadelphia e lo show dell’intervallo: il grande football e l’attesissimo atto finale della stagione sarà in diretta in chiaro ...Tutto è pronto per la notte delle notti. Allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, sta per andare in scena la partita che vale una stagione. Il Super Bowl LVII metterà di fronte i Kansas City C ...