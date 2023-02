Super Bowl 2023 | tutto quello che c' è da sapere sull' Halftime Show di Rihanna

(Di domenica 12 febbraio 2023) Mancano poche ore ale relativo, un piccolo spazio dentro il mega evento sportivo, sì, ma molti si sintonizzeranno solo per assistere proprio a esso, una performance a tutta musica che quest'anno ha come unica stella. La pop star promette una delle migliori performance di sempre nella tradizione dell', ma anche all'interno della sua carriera. Tra la sua fama come musicista e il suo impatto culturale, possiamo aspettarci che milioni di persone si fermino a guardare il suo spettacolo per poi commentarlo. Quando cade ilcon la sua partita e il suo concerto Ilsi tiene ...

Oggi è uno degli eventi musicali più attesi e discussi dell'anno: è l' halftime show del, il miniconcerto nell'intervallo della finale dell'NFL, il campionato di football americano. È una tradizione relativamente recente: dal '67 - anno del primo Superbowl - fino all'89 quello ...Nonché l'allenatore dei Kansas City Chiefs che domenica notte giocheranno ildi Glendale, Arizona, contro i Philadephia Eagles, la sua ex squadra, per l'appunto. Non perderti le Newsletter ...

Lo spot su Gesù al Super Bowl è già diventato un caso AGI - Agenzia Italia

Super Bowl 2023, in 7 minuti di pubblicità si supera l'incasso del Festival di Sanremo QUOTIDIANO NAZIONALE

Dove vedere il Super Bowl 2023 in diretta tv in chiaro e in streaming gratis L Football - Il Magazine del Calcio Femminile

Tutto ciò che è Super Bowl: dagli anelli "pacchiani" al concerto delle superstar La Gazzetta dello Sport

Sfida Mahomes-Hurts: anche l’America migliora un Super Bowl alla volta la Repubblica

Oggi è il fatidico giorno: Kansas City e Philadelphia si affrontano nel Super Bowl NFL, l'evento più seguito del mondo sportivo americano. E si gioca in Arizona, non esattamente a Phoenix ma a ...Apple Music è lo sponsor ufficiale dell'Halftime Show del Super Bowl LVII. In vista del concerto di Rihanna, Apple regala sfondi per iPhone e Apple Watch. Apple Music è lo sponsor ufficiale ...