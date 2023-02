Super Bowl 2023 | i nuovi trailer dei film più attesi lanciati durante la grande notte di sport e musica

Leggi su gqitalia

(Di domenica 12 febbraio 2023) Come ogni anniil, vengono offerto dei gustosi assaggi del migliore cinema che verrà nei mesi a seguire. Il mega-evento non è solo un prestigioso matchivo, ma anche e soprattutto unapiattaforma pubblicitaria. Per capirci, la partita finale tra i Cincinatti Bengals e i Los Angeles Rams del febbraio 2022 è stata vista da circa 99 milioni di spettatori in diretta sulla televisione statunitense. Tutti i blockbuster che allieteranno conla lungadelI titoli riempi-sala non mancano nel. Basta pensare al nuovosu Indiana Jones, quello Greta Gerwig su Barbie, nuove avventure ...