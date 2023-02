Super Bowl 2023 | dove vederlo in tv e orari | Rihanna protagonista dell’halftime show

(Di domenica 12 febbraio 2023) Sta per arrivare il momento in cui gli Stati Uniti si fermano,. In campo ci saranno i Kansas City Chiefs, alla terza finale in cinque anni, e i Philadelphia Eagles, che hanno vinto solo una volta cinque anni fa. La finale si giocherà in Arizona, allo State Farm Stadium di Glendale in Arizona. L’incontro si potrà seguire dall’Italia in diretta TV sia in chiaro su Rai 2 che su DAZN. Ilnumero 57 tra Eagles e Chiefs inizierà alle 0:30 ora italiana. Naturalmente c’è, come sempre, grande attesa per lo spettacolo dell’intervallo. L’halftimesarà dominato da, formidabile cantante che è stata scelta per uno degli eventi più importanti di tutto l’anno. Una parte importante delè data anche ...

Se ti stai chiedendo come e dove poter seguire l'attesissima esibizione di Rihanna all'Apple MusicLVII Halftime Show , sappi che verrà trasmessa in streaming su DAZN e in TV su Rai 2 . Nella notte tra il 12 e il 13 febbraio 2023 andrà in scena allo State Farm Stadium di Glendale in ...Apple Music Halftime Show 2023 " il 12 febbraio 2023 salirà sul palco dell'iconicoHalftime Show Rihanna, con un' attesissima esibizione che anticipa il suo ritorno sulla scena ...

