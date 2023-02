Suoni | l' artista che colleziona quelli del nostro mondo

(Di domenica 12 febbraio 2023) Dalle suonerie dei cellulari al rumore delle tastiere. Stuart Fowkes ha creato un database per preservare i rumori e iche caratterizzano la nostra quotidianità, prima che spariscano

... a seguire sul palco Tripolare, giovanepartenopeo prodotto dalla Sugar che entra dritto ... fondato su un sound creato partendo dai campionamenti deidel paesaggio pugliese, editati e ...Eppure nella tua canzone Morto mai,divinamente. Una volta ero più bravo. Ho iniziato da ... Anche oggi, a distanza di mesi sono l'che ha più pezzi in classifica, se non mi presento in ...

Videogame, come vengono scelti i suoni negli horror per spaventarci WIRED Italia

Neunau cattura il suono di Monno con Topografia sonora Radio Voce Camuna

Artisti diversi, scalette diverse, suoni diversi: come gestire tutto Accordo.it

Giornata della cultura slovena, bollo speciale e concerto Suoni sinfonici Foto ilgazzettino.it

L’arte di Buvoli al Jewish Museum di New York. «Suoni e parole tra patria e guerra» Il Giornale Di Vicenza

L’Istituzione concertistica orchestrale “Suoni del Sud” presenta la sua Seconda stagione: 16 affascinanti appuntamenti da marzo a dicembre 2023, al Teatro Giordano di Foggia. Sulla scia del successo d ...TRIESTE - In occasione delle celebrazioni per la Giornata della cultura slovena 2023, Poste Italiane attiva un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale (Slovesnost ob slovenskem ...