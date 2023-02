Su Fedez abuso sessuale? I tedeschi scappano e la Rai | quindi | oggi

(Di domenica 12 febbraio 2023)...: il giorno dopo il Festival, le polemiche per il "bacio rubato" e il sondaggio in Germania

...il bacio adicendo che gli "è partito l'amore" e assicurando la performance non fosse affatto concordata. Bene. Allora il signor Lucia potrebbe denunciare Rosa per violenza sessuale (o) e ...Momento nostalgia con gli Articolo 31 e il loro medley di successi:partecipa con buona ... "Let it be" dei Beatles è stata un bel po' consumata dall'uso e dall'. Marco Mengoni e il coro ...

Sia chiaro: per noi non c'è alcun abuso, ma se Morandi avesse limonato la Ferragni senza chiederle il permesso, oggi saremmo qui a fucilarlo sulla pubblica piazza. - Poi va detto che nemmeno mia nonna ...Ma se Fedez fosse stata una donna Ormai si parla perennemente di consenso, i casi di MeToo hanno spopolato, giustamente, in tutto il mondo. Eppure, quando si parla di un possibile abuso subito da un ...