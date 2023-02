Striscia la notizia | tornano Sergio Friscia e Roberto Lipari

(Di domenica 12 febbraio 2023) Da lunedì 13 febbraio, in access prime-time, su Canale 5, dopo la coppia dei record formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, alaPer il duo siciliano, in questa stagione, è la seconda tornata dietro il bancone del tg satirico di Antonio Ricci: avevano già condotto con grande successo dal 24 ottobre al 10 dicembre. Il tandemresterà al timone difino all’11 marzo 2023. Giancarlo Scheri, direttore di rete, commenta: «Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, eterni fenomeni della TV, hanno condotto la propria tranche dicon l’entusiasmo e l’energia di due ragazzini. Dietro al bancone di una fase scoppiettante del ...

Dopo il divorzio da Boateng, dal quale ha avuto il figlio Maddox, l'ex Velina di Striscia la Notizia credeva molto nel legame con Mattia Rivetti ma l'imprenditore ha preferito mollarla ad un passo ... nato nel 2014 e frutto dell'amore ormai passato con Kevin Prince Boateng, Silvia Toffanin ha provato un po' a indagare sulla vita sentimentale dell'ex velina di Striscia la Notizia. Melissa Satta e ... Praticamente più che mangiare, mi nutro. E non bevo alcolici. Sono noiosissimo". Questo l'incipit del noto reporter di Striscia la Notizia.