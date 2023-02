Stella Rossa | gli ultras cantano in italiano dopo i fatti di Roma VIDEO

(Di domenica 12 febbraio 2023) Laè tornata a giocare e ha vinto 6-0 in trasferta contro il Vozdovac. Gli occhi erano però puntati sugli spalti, dove secondo qualcuno poteva fare la sua apparizione lo storico striscione rubato nel post gara di Empoli-ai Fedayn, il gruppo che presidia una delle vetrate della Curva Sud giallo. Nessuna traccia dello striscione, ma gliserbi hanno comunque lanciato un segnale. Il gruppo Delije, che ha rivendicato il furto e l’agguato, ha intonato dei cori in: “Avanti“. Secondo il quotidiano serbo Telegraf, si tratterebbe di un messaggio ainisti. L’altra sorpresa riguarda un vecchio striscione del gruppo serbo, esposto sulla vetrata del settore ospiti. Non appariva da molti anni, ...

