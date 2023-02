«Stavolta hanno passato il segno» | i tre casi di Sanremo che hanno irritato Meloni | il governo accelera la profezia di Fiorello – Il video

(Di domenica 12 febbraio 2023) «Ma Coletta è lì? Lo so che fine farà domani! Fatemelo vedere per l’ultima volta… – scherzavadurante la diretta Instagram con Amadeus, Chiara Ferragni e Gianni Morandi sul palco dell’Ariston nella serata finale del Festival di– Un festival così è irripetibile, domani i dirigenti andranno tutti a casa, però è stupendo». Tutti ridevano, compresi i dirigenti Rai in prima fila, dal citato Stefano Coletta, direttore di Rai1, all’Ad di viale Mazzini Carlo Fuortes, ben sapendo che i rapporti colerano già arrivati da diverse ore al punto più basso possibile. I retroscena sui quotidiani, il giorno dopo l’ultima serata del Festival che ha incoronato il vincitore Marco Mengoni, raccontano infatti la rabbia mista a rimorso della premier Giorgiadi non essere intervenuta ...

Adesso o mai più. I viterbesi hanno una seconda e ultima chance per dire la loro sulla richiesta di ampliamento della discarica di ... Sempre in tema di rifiuti - ma stavolta non si parla di smaltimento -...

I viterbesi hanno una seconda e ultima chance per dire la loro sulla ... Sempre in tema di rifiuti – ma stavolta non si parla di smaltimento – va avanti spedito il progetto del Comune per la ... Si torna a sparare a Ostia. Colpi di arma da fuoco che, stavolta, vedono come vittime moglie e marito, feriti uno alle gambe e l'altra a un gluteo. I due erano in auto con il loro figlio, in via di ...