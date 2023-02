Stankovic ricorda Mihajlovic | “Molte volte mi faccio le domande e mi do le risposte come me le avrebbe date lui”

Leggi su rompipallone

(Di domenica 12 febbraio 2023) Quella di quest’anno è una delle stagioni più brutte attraversate in questi anni dalla Sampdoria, le contestazioni dei tifosi contro la dirigenza e il posizionamento in classifica hanno scosso moltissimo un ambiente che già da prima non era affatto tranquillo. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, mister Dejanha parlato dell’ esperienza che sta vivendo in blucerchiato, ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Non mi sono pentito di aver scelto di allenare la Samp, i duri giocano quando il gioco si fa duro e il buon marinaio non si vede quando il mare è piatto, ma in tempesta. Sarei venuto in questo club anche se la situazione fosse stata peggiore perché lottare ti fortifica e ogni giorno i miei ragazzi mi rendono sempre più fiero”.e Vialli Dejan ...