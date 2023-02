Stankovic | «Non sono pentito di essere alla Samp Il buon marinaio si vede con il mare in tempesta»

(Di domenica 12 febbraio 2023) La Gazzetta dello Sport intervista l’allenatore delladoria, Dejan. Ha debuttato sulla panchina del club l’8 ottobre. Finora ha ottenuto 8 punti: due vittorie (con Cremonese e Sassuolo in trasferta), due pareggi e nove sconfitte. Si immaginava di trovare una situazione così complicata? E se n’è mai: «, io?fiero diqui. Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Sarebbe bastato un attimo: “Non ce la faccio, vado via”. Invece ilnon sicon ilpiatto, ma quando è in. Le dirò di più. Sarei venuto qui anche se ladoria fosse stata in una situazione peggiore. Mai avrei ...

... ricordi e passato Dejan, allenatore della Sampdoria, si è raccontato a La Gazzetta dello Sport tra stagione, ricordi e passato. Le sue dichiarazioni: "Sono fiero di essere qui emi ...Il Monza al 97' ha lasciato Dejana piangete riguadagnandosi il punticino e mostrando che, anche nelle giornate uggiose,si lascia cadere per terra davanti a nessuno. Combo doppia ...

Stankovic non ha dubbi: "Pentito della Samp Sono fiero di essere ... numero-diez.com

Sampdoria, Stankovic: "Non molliamo. Sarei venuto anche in una situazione peggiore" GianlucaDiMarzio.com

Stankovic: "Non sono pentito di essere qui alla Samp e avremmo meritato 3-4 punti in più. Jesé Ben... Fcinternews.it

Stankovic: «Non sono pentito di essere alla Samp. Il buon marinaio ... IlNapolista

Stankovic chiamato alla sfida impossibile contro la "sua" Inter ... Liguriasport

La Sampdoria si sta aggrappando a Dejan Stankovic. Il tecnico serbo sta cercando di dare un’anima alla squadra blucerchiata che, nelle partite dl 2023, non ha mai dato l’idea di partire battuta ...Sarei venuto alla Sampdoria anche se fosse stata in una situazione peggiore: il marinaio non si vede con mare piatto ma in tempesta. Lottare ti fortifica, e ogni giorno sono sempre più fiero dei miei ...