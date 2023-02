(Di domenica 12 febbraio 2023) Il tecnico delladoria Dejanin un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato alla vigilia della sfida contro l'Inter: "Sono fiero di essere qui. Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Sarebbe bastato un attimo: 'Non ce la ...

Il tecnico della Sampdoria Dejanin un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato alla vigilia della sfida contro l'... Sarebbe bastato un attimo: 'ce la faccio, vado via'. Invece il ...faccio commenti su chic'è più - chiosa- . Io prendo l'esempio di Audero e lì metto il punto. Rodriguez invece ha fatto due allenamenti con la squadra: si vede che ha assaggiato ...

Sampdoria, Stankovic: "Non molliamo. Sarei venuto anche in una situazione peggiore" GianlucaDiMarzio.com

Stankovic: "Ogni gara sarà come l'ultima" DAZN

Stankovic: «Non sono pentito di essere alla Samp. Il buon marinaio ... IlNapolista

Stankovic: "Non avrei mai potuto rifiutare la Samp" Virgilio Sport

Stankovic chiamato alla sfida impossibile contro la "sua" Inter ... Liguriasport

'Ho parlato con Jesè, è carico e ha grande voglia' GENOVA (ITALPRESS) - A quei colori resterà sempre legato ma domani non ci sarà spazio per ...L'Inter e' partita per vincere lo Scudetto - spiega l'allenatore blucerchiato dando un occhio agli avversari -, c'e' un netto distacco ...