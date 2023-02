Ssc Napoli Spa | zero debiti bancari

(Di domenica 12 febbraio 2023) Il Corriere dello Sport, sull’annuale rapporto Uefa sullo stato del calcio europeo: "I due maggiori club iberici da soli, Barcellona e Real Madrid, hanno un’esposizionea di 841 e 967 milioni rispettivamente ma è la dimensione complessiva dell’indebitamento nella Liga rispetto al fatturato complessivo a preoccupare. Tra i club più indebitati, il Real (come in Inghilterra il Tottenham) hanno ancora sulle spalle il peso degli investimenti nello stadio. I più virtuosi sono tedeschi e olandesi, con indebitamento praticamente a, mentre la Serie A conper 1,068 miliardi desta qualche preoccupazione. Di questa esposizione complessiva tre club detengono una quota pressoché totalitaria: Inter 390 milioni, Juventus 223, Roma 271. I bianconeri hanno ridotto l’indebitamento di 250 milioni, grazie ...

Il motivo Nonostante laabbia annunciato di aprire i tornelli alle 17.30, in realtà questi sono ancora chiusi. Così molti sostenitori stanno aspettando già da un'ora senza poter però ...Ultime notizie- Nato il 12 febbraio 2001 a Tbilisi, Georgia, oggi compie 22 anni : Khvicha Kvaratskhelia festeggia oggi il suo primo compleanno in maglia azzurra. La Nazionale georgiana, tramite l'...Stasera il Napoli giocherà contro la Cremonese e, ai supporter della maglia azzurra, la società partenopea ha comunicato che i tornelli venivano alle 17:30. Tuttavia, i tifosi che si sono recati lì ..."Buon compleanno Direttore", scrive la SSC Napoli su Twitter per augurare un felice compleanno al direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli che compie 51 anni ...