Spezia | Gotti a rischio esonero | le indiscrezioni sul sostituto

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 12 febbraio 2023) Sono ore di riflessione in casa, l’allenatore Lucaè a serio. La 22esima giornata del campionato di Serie A ha regalato il pareggio 2-2 contro l’Empoli, gli ospiti non sono stati in grado di gestire due gol di vantaggio. La partita svolta con l’espulsione di Parisi, dal dischetto calcia due volte Verde, prima sbaglia poi porta in vantaggio la sua squadra. E’ ancora Verde a siglare il raddoppio con un grandissimo tiro che si infila all’incrocio. Nel finale la rimonta con i gol di Cambiaghi e Vignato. La situazione di classifica delloè preoccupante, la squadra occupa il quartultimo posto. Il distacco della zona retrocessione è di 5 punti e potrebbe anche assottigliarsi dopo la partita del Verona contro la Salernitana. La posizione di ...