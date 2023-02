Spezia | Gotti a rischio esonero | decisiva la partita con la Juventus

Leggi su sportface

(Di domenica 12 febbraio 2023) Lucarischia la panchina dello. Dopo il 2-2 di Empoli e le tre sconfitte consecutive contro Roma, Bologna e Napoli, si aprono le riflessioni nel club ligure che ha visto il margine di vantaggio sul terzultimo posto assottigliarsi. Tra gli aspetti monitorati dalla dirigenza c’è l’infermeria. Su tutti i casi di Nzola e Holm, rischiati anche in Coppa Italia contro l’Atalanta e costretti poi a dare forfait in campionato da un mese a questa parte. Il direttore generale del settore tecnico Eduardo Macia nelle prossime ore farà una verifica interna per capire se ci sono le condizioni per andare avanti con l’ex tecnico dell’Udinese. Ladi domenica prossima contro la, a meno di scossoni improvvisi in queste ore, potrebbe essere. SportFace.