Speed skating | Laura Peveri sfiora il podio nella mass start di Tomaszów Mazowiecki | Bosa settimo nei 1000 metri

(Di domenica 12 febbraio 2023) È calato il sipario sulla terza e ultima giornata di gare della quinta tappa della Coppa del Mondo di. Sull’anello di ghiaccio dell’Arena Lowoda di Tomaszow, in Polonia, l’Italia è uscita con un altro sorriso, dopo che ieri c’era stato il centro di Davide Ghiotto nei 5000. Il totale stagionale tra le fila tricolori ammonta a 3 vittorie, 8 podi e ben 14 piazzamenti nelle prime quattro posizioni. Le attenzione in chiave nostrana era tutta per leuomini e donne. Andrea Giovannini, salito già due volte in stagione sul(terzo a Heerenveen e primo a Calgary) è giunto secondo, inchinandosi solo al campione olimpico del format Bart Swings. Per il 29enne trentino si tratta del nonoindividuale in Coppa del ...