Spari nella notte | gambizzato un 27enne di Ciampino Il ragazzo è grave

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 12 febbraio 2023) A Morena,serata di ieri, sabato 11 febbraio 2023, undi soli 27 anni è stato raggiunto da due colpi di arma da fuoco. Il giovane è stato immediatamente ricoverato in codice rosso dopo la drammatica segnalazione. Ora si trova in ospedale in condizioni molto gravi. Il fatto ha spaventato l’intera comunità, scossa fortemente dalla notizia e dalle volanti della polizia presenti sul posto per poter raccogliere gli indizi necessari alla ricostruzione della dinamica. Il fatto è accaduto poco dopo le ore 22.30 di ieri sera, in Via dei Sette Metri, undi, di professione commerciante, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato attinto da due colpi di arma da fuoco sparati alle gambe. Ilè stato trasportato in codice rosso dal 118 e ricoverato all’ospedale Sant’ ...