Spari nella notte alla periferia di Roma | 27enne gambizzato in strada

(Di domenica 12 febbraio 2023)– Un ragazzo di 27 anni, italiano, è stato ferito a entrambe le gambe con due colpi di pistola. E' successo in via dei Sette Metri, in zona a Morena a, intorno alle 22,15 di ieri. Sul posto, impegnati nelle indagini, gli agenti della Squadra Mobile. A terra sono stati trovati alcuni bossoli. (fonte Adnkronos)