Southampton | esonerato il tecnico Jones | fatale la sconfitta contro i Wolves

(Di domenica 12 febbraio 2023) Nathannon è più ildel. Subentrato sulla panchina dei Saints a Ralph Hasenhuttl tre mesi fa, è statodopo lacasalinga, la settima della sua gestione. Per il, ultimo in classifica, si è trattato del 15° ko in 22 giornate. Con lo spettro retrocessione ormai più vivo che mai, la società decide di cambiare ancora e si affida temporaneamente a Ruben Selles, nominato allenatore ad interim.

I Saints, ultimi in Premier League, si affidano a Selles in vista del Chelsea LONDRA (INGHILTERRA) - Dopo la sconfitta casalinga di ieri contro il Wolverhampton (1 - 2), ilhail tecnico Nathan Jones. I Saints, ultimi in Premier League con 15 punti, a 4 dalla zona salvezza, si erano affidati all'ex manager di Luton e Stoke City lo scorso novembre.

