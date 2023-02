(Di domenica 12 febbraio 2023) Andrea, ha parlato nel post-partita della sfida fra Udinese e il Sassuolo terminata con il punteggio del 2-2. L’allenatore parla della prossima sfida, in programma sabato FIDUCIA – Queste le parole di: «Siamo un gruppo straordinario, lavoriamo sodo ogni giorno con grande senso di responsabilità e di appartenenza. Oggi ci tenevamo tantissimo e ci dispiace per i tifosi. Dispiace anche per i fischi e non li comprendo perché ho visto una buonissima gara. Dobbiamo tornare a fare unadi prestazione e andremo a Milano con. Pereyra? Ha fatto 45’ minuti concordati, l’importante che non abbia avuto ricadute dall’infortunio». Fonte: udinese.it Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

Probabilmente è arrivato il momento di cambiare aria in panchina, l'epocasi è forse chiusa ... Ha bisogno di ritrovarsi e per ritrovarsiun cambiamento senza dimenticare che il ritiro non ......è nuovamente per la squadra di: traversone di Ehizibue, sponda di Beto per l'inserimento di Lovric che spara in porta trovando la super risposta di Consigli. Per l'Udinese un punto chea ...

Sottil a – 6 dall’Inter: «Serve una vittoria. Thauvin pronto, dubbi su uno!» Inter-News.it

Sottil: «Serve continuità di prestazione! Contro l’Inter questo intento» Inter-News.it

Udinese-Sassuolo 2-2: Sottil non approfitta del ko del Toro Tuttosport

Gol e spettacolo, finisce 2-2 tra Udinese e Sassuolo TuttOggi

Udinese, Sottil nel post partita: "Serve personalità, il momento non ci ... numero-diez.com

Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese ... Adesso abbiamo cambiato qualcosa anche sul mercato e dobbiamo recuperare Nestorowski e Pereyra. La vittoria ci servirebbe per scrollarci di dosso tutto, ma ...Blog Calciomercato.com: 9 minuti in totale in questa serieA, quelli del monfalconese Pafundi, di cui quattro giocati al Friuli, nel suo debutto al Friuli in questa stagione, contro un ...