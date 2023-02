Sono rimasta solo io!” | Iva Zanicchi contro Amadeus | Scoppia la polemica

Leggi su howtodofor

(Di domenica 12 febbraio 2023) IvaLa ben nota cantante emiliana è stata esclusa dalla settantatreesima edizione del Festival della musica italiana e non si è risparmiata di tirare le orecchie ed. Ivaè una delle cantanti italiane più amata di sempre, e nonper le sue canzoni ma anche per le partecipazioni a diverse trasmissioni televisive. In questo periodo l’abbiamo vista in perfetta forma fisica a Ballando con le Stelle, dove si è esibita assieme al suo maestro di danza Samuel Peron, conquistando il favore di tutti tranne che di una giurata: Selvaggia Lucarelli. La fine di Ballando Infatti, la cantante di Zingara aveva etichettato la Lucarelli con appellativi poco lusinghieri ed osceni, creando unaversia sul web che è andata avanti per diversi mesi. Dopo l’eliminazione ...