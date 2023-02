Sognate di diventare assaggiatori d’olio? Ecco il corso che fa per voi

Leggi su viagginews

(Di domenica 12 febbraio 2023) Da sapere: sediilche fa per voi. Tutte le informazioni utili da conoscere per partecipare. L’olio d’oliva, per la precisione l’olio extravergine di oliva, è uno dei pilastri fondamentali della cultura mediterranea, non solo gastronomica, e una produzione agricola cruciale per la nostra economia. Negli anni sono L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com