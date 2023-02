Snowboard | Coppa del Mondo Calgary 2023 | nello slopestyle si impongono Darcy Sharpe e Julia Marino

(Di domenica 12 febbraio 2023) Terza gara stagionale per quanto riguarda ladeldi: da Mammoth Mountain ci si è spostati verso il Canada, a. Al maschile esulta il pubblico di casa: a trionfare è infatti il canadesecon il punteggio di 88,85 che gli vale la prima vittoria della carriera. Alle sue spalle lo statunitense Dusty Henricksen in 82,66, mentre a completare il podio c’è l’altro canadese Cameron Spalding con 77,33.del: nell’Halfpipe Ruka Hirano dominante. Vince ancora Mitsuki Ono Tra le donne la statunitensefa doppietta dopo il successo casalingo, ...

Italia di basket Frecciarossa Final Eight 2023 (15 - 19 febbraio) al Pala Alpitour di Torino. A Bardonecchia dal 12 al 16 marzo gli Special Olympics nazionali di Sci Alpino

