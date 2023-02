Slittino naturale | Mondiali 2023 | tre ori per l’Italia a Nova Ponente

Leggi su sportface

(Di domenica 12 febbraio 2023) Evelin Lanthaler è campionessa del Mondo per la terza volta consecutiva. A, la padrona di casa ha dominato una gara condotta sin dalla prima manche e chiusa con il tempo complessivo di 2’45?83. La medaglia d’argento è andata a Greta Pinggera, seconda con un ritardo di 1?53, mentre Tina Unterberger si è dovuta accontentare del bronzo chiudendo a 1?89 dalla vincitrice. Quarta l’altra azzurra Daniela Mittermair a 2?74, mentre hanno chiuso in top-10 anche per Jenny Castiglioni settima e Nadine Stiffler ottava. Nel singolo maschile è ancora oro percon Alex Gruber, che ha dovuto sconfiggere la resistenza degli austriaci Michael Scheickl e Thomas Kammerlander: il 30enne era al secondo posto alla fine della prima manche, e addirittura terzo nella seconda, ma nella run decisiva ha avuto la meglio prendendosi la sua terza ...