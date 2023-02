Slittino | Dominik Fischnaller 6° nella Sprint di Winterberg | vince la Coppa del Mondo di specialità!

Leggi su oasport

(Di domenica 12 febbraio 2023) Passo falso per, che aincappapeggior gara della stagione (Mondiale escluso)die perde 20 punti da Felix Lochclassifica generale dideldi. A due gare dal termine (St. Moritz e ancora) restano 79 lunghezze di margine all’italiano da gestire: è un vantaggio ancora consistente, ma non certo di sicurezza. L’altoatesino ha però messo in bacheca ladeldi specialità relativa alla. Quarto successo consecutivo per il tedesco Max Langenhan, che ha dominato anche oggi rifilando 60 millesimi all’austriaco Jonas Mueller e 0.88 ...