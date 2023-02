Slittino | Coppa del Mondo Winterberg 2023 | Voetter Oberhofer e Falkensteiner Huber sul podio nella sprint!

(Di domenica 12 febbraio 2023) In chiusura di week-end arrivano soddisfazioni per la squadra italiana ditappa dideldi. In terra teutonica nelle sprint si esaltano ancora le donne del doppio, che conquistano due podi. In più, da aggiungere, la conquista della coppetta di specialità per Andreae Verena Hofer, a pari merito con le austriache Egle/Kipp. Il successo della prova odierna è andato alle lettoni Upite/Ozolina in 31.483 davanti alle già citate, staccate di soli 31 millesimi, mentre arriva il primodella carriera per Nadiae Annalena, giovanissime altoatesine, terze a 78 millesimi di ritardo. Tra gli uomini nel doppio il successo è ...

Non è certo una bella giornata per Dominik Fischnaller , sesto a Winterberg: l'azzurro ha perso così perde 20 punti da Felix Loch nella classifica generale didel Mondo di. Adesso sono 79 le lunghezze di margine che l'italiano deve gestire: un vantaggio ancora consistente ma non sicuro. Fischnaller però può festeggiare per ladel Mondo ...La Germania si conferma leader indiscussa delladel Mondo disu pista artificiale e domina il weekend didel Mondo a Winterberg . La vittoria nel singolo femminile va a Julia Taubitz , che brilla nella prima run e ottiene il ...

