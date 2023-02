Slittino | Coppa del Mondo Winterberg 2023 | vince Julia Taubitz | decima Andrea Voetter

(Di domenica 12 febbraio 2023) Un dominio netto in casa, davanti al pubblico amico, così come accaduto settimana scorsa ad Altenberg: terzo successo stagionale nelladeldisu pista artificiale per, la teutonica domina il singolo femminile a. Miglior tempo nella prima run e secondo crono nella discesa decisiva: 1’51”683 e avversarie lontanissime. Vittoria fondamentale soprattutto in chiave sfera di cristallo:scappa via in graduatoria e ha oltre sessanta punti di margine sulle avversarie quando mancano solamente tre gare al termine. In seconda piazza troviamo un’altra tedesca, la rimontante Anna Berreiter, passata dalla quarta alla piazza d’onore, staccata però di 208 millesimi. A completare il podio c’è la statunitense Emily Sweeney, a 355 ...

