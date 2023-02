Sisma Turchia - Siria | superate le 30mila vittime

Frae Siria, il bilancio delle vittime delsupera quota 29mila. - Le autorità turche hanno arrestato più di cento costruttori di edifici crollati nel terremoto per presunte violazioni ...E' salito a 33mila il bilancio delle vittime del terremoto ine Siria. I funzionari e i medici hanno dichiarato che 29.605 persone sono morte ine 3.574 in Siria a causa della scossa di magnitudo 7,8 di lunedì, portando il totale confermato a 33.179. 12 febbraio 2023

(ANSA-AFP) - ISTANBUL, 12 FEB - E' salito a 33mila il bilancio delle vittime del terremoto in Turchia e Siria. I funzionari e i medici hanno dichiarato che 29.605 persone sono morte in Turchia e 3.574 ...Diversi bambini sono stati miracolosamente salvati in Turchia dopo giorni dal terremoto Dalle aree colpite ... Si tratta di una bimba di 10 anni della provincia di Hatay, ritrovata a 147 ore dal sisma ...