Sisma Turchia-Siria | la finestra di sopravvivenza si sta chiudendo

(Di domenica 12 febbraio 2023) Dall'epicentro del terremoto a Kahramanmaras, ormai entrati nel sesto giorno da quando i terremoti hanno colpito l'area, si stanno ancora trovando sopravvissuti. Lo riportano i media locali, benché appare chiaro che si staladidopo il devastante terremoto di lunedì in.Il capo degli aiuti delle Nazioni Unite Martin Griffiths ha descritto il devastante terremoto che ha colpito lameridionale e lanord-occidentale come il "peggior evento in 100 anni in questa regione". Più di 25.000 persone sono morte in entrambi i paesi, secondo le autorità. Ma il bilancio è provvisorio e secondo l'Onu le vittime potrebbero più che raddoppiare. Tuttavia, nel bel mezzo della tragedia, ci sono state scene miracolose di ...