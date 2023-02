Sisma Turchia - Siria | bilancio vittime supera quota 29 000

Il bilancio dei terremoti ine in Siria è aumentato ad almeno 29.117 morti: lo riporta Al Jazeera. Il numero delle vittime inè salito ad almeno 24.617, mentre più di 4.500 persone sono decedute in Siria. Ieri un funzionario dell'Onu ha detto che questi numeri potrebbero raddoppiare. ""Penso che sia davvero difficile ...Oltre 29mila morti ine Siria dopo ilIl bilancio dei terremoti ine in Siria è aumentato ad almeno 29.117 morti: lo riporta Al Jazeera. Il numero delle vittime inè ...

Terremoto Turchia-Siria: ora Istanbul ha paura, gli esperti temono un Big One; vediamo di cosa si tratta iLMeteo.it

Terremoto tra Turchia e Siria: Onu, bilancio dei morti potrebbe raddoppiare Agenzia ANSA

Terremoto Siria-Turchia, le immagini di una strada dilaniata vista da un drone. VIDEO Sky Tg24

La spaccatura di 300 km nata lungo la faglia Est Anatolica: ecco che cosa ha provocato il terremoto fra Turchia e Siria Corriere TV

Sisma Turchia-Siria, lungo la faglia una deformazione di 300 Km - Scienza & Tecnica Agenzia ANSA

Sabato si era già avuta notizia di altre ‘vittorie’ dei soccorritori che stanno continuando a scavare nonostante sia passata quasi una settimana dal momento del sisma che ha provocato oltre 25mila ...Toprak Razgatlioglu è sempre stato molto legato al suo Paese e ai suoi connazionali e la tragedia che ha colpito la Turchia lo ha quindi toccato da ... causando oltre 24.000 morti. Un sisma che il ...