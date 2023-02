Sisma Siria | direttore Oms ad Aleppo | ' servono più aiuti'

Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus che da ieri è in missione ad Aleppo in, nelle zone colpite dal terremoto che ha investito la Turchia, ha chiesto più aiuti. "Ho incontrato Abdou e sua nonna, che hanno perso la casa nel terremoto. Ora vivono in una moschea ad Aleppo, ...A quasi una settimana dal devastante terremoto che ha colpito Turchia e, le immagini di telecamere a circuito chiuso hanno catturato i momenti terribili della scossa in un parco giochi per bambini e in una zona abitata a ...

Terremoto Turchia e Siria: oltre 29mila vittime. Salvato bimbo di 7 mesi dopo 140 ore LIVE Sky Tg24

Terremoto in Siria e Turchia: più di 29mila i morti. Arrestati oltre 100 costruttori - Direttore Oms ad Aleppo, 'servono più aiuti - Direttore Oms ad Aleppo, 'servono più aiuti RaiNews

Terremoto Turchia-Siria: bilancio vittime supera quota 29.000 Agenzia ANSA

Sisma Siria: Unhcr, oltre 5 mln potrebbero aver perso casa Agenzia ANSA

Terremoto in Siria, Unhcr: "Oltre 5 milioni di persone potrebbero aver perso la casa" Sky Tg24

Tre persone salvate da macerie dopo 110 ore in Siria. Bambino di 10 anni soccorso dopo 90 ore ad Hatay: per liberarlo da blocco di cemento gli è stato .... Erdogan ribadisce che tutti i cittadini coin ...L’inviato speciale Ue per la Siria, Dan Stoenescu, nel ringraziare l’Italia ha ... come la bolla di Idlib (nel nord, pesantemente colpita dal sisma). La gestione dell’assistenza organizzata dal regime ...